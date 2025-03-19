فريق كامل.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الجونة في كأس العاصمة

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم الأربعاء، أمام الجونة، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.

غيابات الزمالك في مواجهة الجونة

ويغيب عن نادي الزمالك خلال مباراة اليوم 11 لاعبا، لأسباب مختلفة وهم:

محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد "دونجا" ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو"، بسبب تواجدهم في معسكر منتخب مصر الأول.

كما يغيب التونسي سيف الدين الجزيري الجزيري، بسبب انضمامه لمعسكر منتخب تونس.

ويغيب محمد السيد لاعب الفريق، بسبب تواجده مع منتخب مصر للشباب.

كما يغيب أحمد فتوح وأحمد الجفالي وحمزة المثلوثي بسبب الإصابة.

ويفتقد الزمالك لخدمات أحمد حمدي لعدم الجاهزية.