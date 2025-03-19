قبل العودة للمباريات.. لاعب الزمالك يطير إلى دبي لهذا السبب

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد حمدي لاعب الزمالك سوف يتوجه إلى العاصمة الإماراتية دبي، لإجراء بعض القياسات الطبية قبل العودة للمشاركة في مباريات الزمالك.

ويخوض أحمد مجدي في الفترة الحالية، المرحلة الأخيرة من التأهيل، استعدادا للعودة للملاعب، بعدما غاب في الفترة الماضية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "أحمد حمدي سوف يسافر إلى دبي للخضوع إلى مجموعة من القياسات الطبية الدقيقة في أحد المراكز الطبية العالمية".

تابع الغندور: "بعدها سيتم ارسال التقارير للخبير الأجنبي الذي قام بالجراحة ليقرر موعد عودة اللاعب للمباريات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.