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ميدو يؤدي مناسك العمرة "فيديو"

12:45 م الأربعاء 19 مارس 2025
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    ميدو من مؤتمر الزمالك 1
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    ميدو وحازم إمام
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    ميدو
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    ميدو
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    ميدو
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    ميدو مع توتنهام
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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كتب- محمد خيري:

يؤدي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأبيض، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو وهو في الأراضي المقدسة يؤدي مناسك العمرة، مع تجمع عدد من الجماهير لالتقاط الصور معه.

وتواجد ميدو خلال الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية، من أجل تحليل مباريات دوري المحترفين، عبر قناة "ssc"، وبعدها توجه إلى أداء مناسك العمرة مباشرة.

جدير بالذكر، أن "ميدو"، لعب دورا كبيرا في الأيام الماضية في حل أزمات نادي الزمالك، بعدما تدخل من أجل التعاقد مع الصفقات الجديدة في الانتقالات الماضية، وكان له دورا في حسم صفتني صلاح الدين مصدق وأحمد الجفالي، بجانب تجديد عقد عمر جابر، على أن يتم التفاوض مع زيزو لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

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ميدو الزمالك أخبار الزمالك ميدو يؤدي مناسك العمرة
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