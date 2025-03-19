"في فرق بين الجرأة وقلة الأدب".. رسالة غامضة من شريف إكرامي

كتبت-هند عواد:

وجه شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، رسالة غامضة، بشأن تصريحات بعض اللاعبين.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لما يبقى الهدف من التصريحات مجرد لفت الانتباه، طبيعي نشوف لاعبين بتعدي كل الخطوط الأخلاقية لمجرد إنها ترجع للصورة، المشكلة إن النوعية دي مش جديدة علينا، شفنا قبلهم كتير بنفس الأسلوب، وكل مرة للأسف الإعلام بيديهم المساحة ويكافئ النهج ده".

لما يبقى الهدف من التصريحات مجرد لفت الانتباه، طبيعي نشوف لاعيبة بتعدي كل الخطوط الأخلاقية لمجرد إنها ترجع للصورة..

المشكلة إن النوعية دي مش جديدة علينا، شفنا قبلهم كتير بنفس الأسلوب، وكل مرة للأسف الإعلام بيديهم المساحة وبيكافئ النهج ده..

والنتيجة إن اللاعيبة دي نفسها بتتحول… — SherifEkramy (@SEkramyofficial) March 18, 2025

وأضاف: "والنتيجة إن اللاعبين دي نفسها بتتحول لضحية، لأن الأضواء اللي بيدوروا عليها بتكون السبب في حرقهم وإبعادهم أكتر، في فرق كبير بين الجرأة وقلة الأدب، وبين النقد والإساءة، لكن قلة الوعي والتعليم بتخلي البعض يخلط بينهم".

واختتم إكرامي: "في النهاية، الأضواء مش دايماً دليل على القيمة، وعمر الصوت العالي ما هيعوّض الفراغ الحقيقي".

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