7 تغييرات دفعة واحدة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في كأس العاصمة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، كأس الرابطة.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة للمباراة، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

وسوف تشهد المباراة عددا كبيرا من التغييرات، في صفوف الفريق الأبيض، في ظل غيابات الدوليين، بجانب رغبة بيسيرو، في تجربة بعض اللاعبين.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد محمود، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمد حمدي.

الوسط: محمود جهاد، ، سيف جعفر ومحمد عاطف.

الهجوم مصطفى شلبى، حسام أشرف، ناصر ماهر.