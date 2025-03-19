مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تنزانيا

- -
16:00

الكونغو برازافيل

كأس عاصمة مصر

المصري

- -
21:00

زد

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
18:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

7 تغييرات دفعة واحدة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في كأس العاصمة

11:53 ص الأربعاء 19 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة (12)_6
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة (17)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسموحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، كأس الرابطة.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة للمباراة، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

وسوف تشهد المباراة عددا كبيرا من التغييرات، في صفوف الفريق الأبيض، في ظل غيابات الدوليين، بجانب رغبة بيسيرو، في تجربة بعض اللاعبين.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد محمود، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمد حمدي.

الوسط: محمود جهاد، ، سيف جعفر ومحمد عاطف.

الهجوم مصطفى شلبى، حسام أشرف، ناصر ماهر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الزمالك التشكيل المتوقع للزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك والجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"في فرق بين الجرأة وقلة الأدب".. رسالة غامضة من شريف إكرامي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟