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لحسم المتأهل.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الكرة الطائرة

11:41 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة (1)
  • عرض 4 صورة
    الأهلي والزمالك للكرة الطائرة
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كتبت-هند عواد:

تقام مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك، اليوم الأربعاء، لحسم المتأهل إلى نهائي دوري رجال الكرة الطائرة موسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الكرة الطائرة.

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة.

وتعد هذه المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل إلى النهائي، بعدما تعادل الفريقان في مرحلة البلاي أوف، إذ فاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز الزمالك في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والزمالك اليوم، نظيره بتروجيت في النهائي، بعدما تأهل بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

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الأهلي والزمالك للكرة الطائرة موعد مباراة الأهلي والزمالك نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الأهلي والزمالك
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