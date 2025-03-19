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"مش ملتزم".. نجم الأهلي السابق يكشف ما فعله حسام حسن مع إمام عاشور

11:15 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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    إمام عاشور ودونجا
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    اشتباك إمام عاشور ودونجا
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    إمام عاشور من نهائي كأس مصر
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (3)
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (1)
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    إصابة إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (3)
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كتب- محمد خيري:

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الوطني انضباطي وليس فني.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة.

وأضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الوطنية عند التوأم حسن قوية واستبعاد إمام عاشور ليس فني ولكن بسبب عدم الالتزام والانضباط".

تابع حنفي: "ومن وجهة نظري كان لا بد من تواجد عمر جابر وكريم الدبيس في صفوف المنتخب خاصة أنهما يؤديان بشكل جيد في الفترة الأخيرة".

وواصل: "قدرات تريزيجيه لا تؤهله للعب في الجبهة اليسرى وكان علي الجهاز الفني للمنتخب أن يضم لاعب في هذا المكان".

وأكمل: "المنتخب الوطني يملك سكواد قوي ولدينا محترفين في أعظم دوريات العالم وفرص الفراعنة في الفوز على إثيوبيا وسيراليون كبيرة".

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