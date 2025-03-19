في وجود ميدو وحازم.. كيف أعادت لجنة التخطيط الزمالك للطريق الصحيح؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الفترة الماضية انخفاض وتيرة احتجاجات جماهير الزمالك ضد مجلس إدارة ناديها الأمر الذي يلغ ذروته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عند تأخر مسؤولو القلعة البيضاء في تدعيم صفوفهم بصفقات بجانب إعلان الأهلي ضم أكثر من لاعب مميز على رأسهم بنشرقي.

وأثار ضم الأهلي للاعب الزمالك الأسبق أشرف بنشرقي حفيظة الجماهير البيضاء بعدما كان قريبًا من العودة للقلعة البيضاء ولكن لم يُفضل المجلس ذلك وتعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

مجلس إدارة نادي الزمالك استعان خلال هذه الفترة بعدة اسماء على رأسهم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام، محمد أبو العلا، هيثم فاروق ونادر السيد كلجنة فنية لإبرام التعاقدات ولكن انتهت اللجنة الفنية إلى تشكيل مجلس إدارة القلعة البيضاء للجنة التخطيط بعضوية ميدو وحازم إمام وعمر الجنايني على أن يترأسها حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي.

ونجحت هذه اللجنة في إبرام 4 تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية وهي: الجناح التونسي أحمد جفالي، المدافع المغربي صلاح مصدق بجانب لاعب الوسط محمود جهاد والمدافع أحمد حسام بجانب التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلاً من السويسري كريستيان جروس.

وهي الخطوات التي هدأت غضب الجماهير في ظل المستوى الذي ظهر به الفريق وتحسن النتائج وظهور الصفقات الشتوية بصورة جيدة بخلاف الكثير من الصفقات بالانتقالات الصيفية الماضية مما أكسب اللجنة ثقة الجماهير.

وعمدت اللجنة بزيادة الاستقرار الفني للفريق بفتح ملف تجديد التعاقد مع نجوم الفريق خلال فترة التوقف الجارية مثل تجديد التعاقد مع الظهير الأيمن عمر جابر وتفعيل بند شراء الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج بعد أشهر من الجدل بخصوص مستقبله ووجهته المقبلة.

وأوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن اللجنة تضع خلال الساعات الجارية الرتوش الأخيرة لتجديد التعاقد مع صانع ألعاب الفريق عبدالله السعيد بجانب المدافع محمود حمدي "الونش" وزميله حسام عبدالمجيد ضمن مجهوداتها لتجديد عقود اللاعبين التي شارفت على الانتهاء.

وذكر تقرير نشره موقع le360 المغربي أن نادي الزمالك يراقب خلال الموسم الجاري المدافع المغربي الدولي جمال حركاس؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مما صدر صورة كون اللجنة تعمل على أكثر من ملف بصورة جيدة.