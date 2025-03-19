الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس العاصمة

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره الجونة اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-25، كأس الرابطة سابقا.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

وتقام المباراة بين الزمالك والجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن تواجد 5 أندية بالمجموعة الأولى من المسابقة، حيث تضم كل من: الجونة، بتروجيت، الزمالك، مودرن سبورت وسموحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويدير اللقاء بين الزمالك والجونة تحكيميًا محمد الغازي، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإيهاب فخري، ويتواجد محمود منصور كحكم رابع في المباراة، ويجلس على تقنية الفيديو، الحكم محمد معروف، ويساعده أحمد بكر.