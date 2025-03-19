14 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى المغرب فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر الأول نظيره إثيوبيا، في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد العربي الزاولي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واكتملت صفوف منتخب مصر، بانضمام الثلاثي المحترف مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، محمد صلاح لاعب ليفربول، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، يوم 25 مارس الحالي، في الجولة السادسة من التصفيات.

اقرأ أيضًا:

"5 ناشئين وثلاثي حبيس الدكة".. كيف يفكر بيسيرو في مواجهة الجونة؟

ذكرى سيئة.. تاريخ مواجهات الزمالك والجونة