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14 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب

10:55 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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    مروان عطية من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    مصطفى شوبير من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    مصطفى فتحي من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    محمد الشناوي من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    محمد صلاح من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    حسام عبد االمجيد من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    مصطفى محمد من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    تريزيجيه ومحمد هاني من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    حمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    دونجا من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    أحمد عيد من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    أحمد سيد زيزو من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى المغرب فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر الأول نظيره إثيوبيا، في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد العربي الزاولي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واكتملت صفوف منتخب مصر، بانضمام الثلاثي المحترف مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، محمد صلاح لاعب ليفربول، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، يوم 25 مارس الحالي، في الجولة السادسة من التصفيات.

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وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب منتخب مصر مصر وإثيوبيا موعد مباراة مصر وإثيوبيا
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