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"مغربي جديد".. من هو جمال حركاس الذي يراقبه الزمالك لضمه في الصيف؟

07:20 ص الأربعاء 19 مارس 2025

جمال حركاس

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير مغربي عن وجود اهتمام من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعب الوداد المغربي جمال حركاس.

الزمالك بحسب ما أورد موقع Le360 Sport المغربي يوم أمس الثلاثاء يراقب اللاعب صاحب الـ29 عاماً منذ بداية الموسم للتعاقد معه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

حركاس ينشط في مركز قلب الدفاع؛ إذ يمتلك الزمالك مدافعًا مغربيًا كذلك بالمركز ذاته وهو صلاح مصدق الذي انضم لصفوف القلعة البيضاء بالانتقالات الشتوية الماضية قادماً من فريق نهضة الزمامرة في بلاده.

حركاس كان قد انضم لصفوف الوداد بالانتقالات الصيفية في الموسم الماضي 2023/24 قادمًا من صفوف الرجاء الذي سبق وضمه بالانتقالات الصيفية لموسم 21/22 قادمًا من نادي مولودية وجدة.

"صفقة الزمالك المنتظرة" كان قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي مولودية وجدة في موسم15/16 بعدما تدرج في فئاته السنية ثم شارك مع الفريق الأول بـ 69 مباراة صنع خلالها 4 أهداف لينضم لصفوف منتخب بلاده للمحليين.

وزاد تألق المدفع المغربي بقميص الرجاء الذي ارتداه في 65 مباراة ليسجل 5 أهداف ويصنع 7 لزملائه يجذب أنظار مسؤولو الوداد للتعاقد معهم؛ إذ شارك معه بالموسم الأول بـ 35 مباراة كان بها أساسيًا وسجل هدفًا لضمه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في أكتوبر 2024 لصفوف؛ إذ حجز مقعده وشارك بـ 4 مباريات أساسيًا منذ انضمامه.

ويسير للاعب بصورة جيدة مع الوداد في الموسم الجاري 2024/25 فشارك بـ 24 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدف.

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