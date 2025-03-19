قبل مواجهة الجونة.. ماذا قدم الزمالك في نسختين سابقتين من كأس الرابطة؟



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك عند 09:30 مساء اليوم الأربعاء، نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية).

ولم يخض الزمالك مباراة الجولة الأولى من المسابقة كون المجموعة تضم 5 أندية تواجه كل فرقتين بعضهما البعض ويتأجل مباراة الفريق الخامس للجولة التالية.

ويقع الزمالك والجونة في مجموعة تضم أندية أيضًا: بتروجت، مودرن سبورت بالإضافة إلى نادي سموحة؛ إذ يشارك بالنسخة الحالية من كأس عاصمة مصر 18 فريقاً تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، اثنين يضما 5 أندية بكل واحدة وآخرتين يضما 4 أندية بكل واحدة.

وسبق وتم إقامة 3 نسخ من بطولة كأس عاصمة مصر ولكن بمسماها القديم كأس رابطة الأندية قبل تغيير المسمى مؤخرًا؛ إذ شارك الزمالك بأول نسختين من المسابقة ثم اعتذر عن عدم المشاركة بالثالثة التي أُقيمت في يناير 2024.

مشاركة الزمالك بكأس رابطة الأندية 2022

الزمالك أنهى مشاركة بالنسخة الأولى من كأس الرابطة متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فاركو الذي حل بالمركز الخامس وسيراميكا كليوباترا الذي حل بالمركز الرابع.

مشاركة الزمالك بكأس رابطة الأندية 2023

الزمالك ودع منافسات النسخة الثانية سريعًا من دور الـ 16 بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام نظيره البنك الأهلي.