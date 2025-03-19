مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
18:00

مدغشقر

كأس عاصمة مصر

المصري

- -
21:00

زد

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تنزانيا

- -
16:00

الكونغو برازافيل

جميع المباريات

إعلان

انتهاء أزمة عمرو السولية وعضو نادي الأهلي.. تفاصيل

01:42 ص الأربعاء 19 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (10)_2
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (9)_3
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (4)_8
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (7)_5
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (8)_4
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (2)_10
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (5)_7
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (3)_9
  • عرض 11 صورة
    أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي (1)_11
  • عرض 11 صورة
    اشتباك عمرو السولية مع أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهت الأزمة التي نشبت الأسبوع الماضي في فرع مدينة نصر بين عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحد أعضاء النادي.

وبقيادة نائب المدير الرياضي،محمد شوقي ، وبحضور مهاب عثمان محامي الاهلي، ومحمود حسانين محامي عضو النادي جرت جلسة صلح ودية بين الطرفين وتم تسوية الخلاف بشكل رسمي.

وأكد كلاهما احترامه للآخر، وأن ما جرى كان مجرد سوء تفاهم فقط خاصة أن الكل ينتمي لعائلة الأهلي.

وجاء ذلك عقب المشادة الكلامية بين عمرو السولية ومحمود سعيد عضو النادي، عقب إحدى تدريبات الفريق التي جرت بفرع مدينة نصر.

اقرأ أيضًا:

بيان جديد من اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

طبق خاص.. كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته البدينة في سن الـ40؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أزمة عمرو السولية عمرو السولية الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"كاتس" لحماس: اللعبة تغيّرت.. وابنة القمني ونجل الحويني يشعلان الجدل.. واصرف منحتك الرمضانية الآن (النشرة الرمضانية)