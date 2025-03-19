انتهاء أزمة عمرو السولية وعضو نادي الأهلي.. تفاصيل

انتهت الأزمة التي نشبت الأسبوع الماضي في فرع مدينة نصر بين عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحد أعضاء النادي.

وبقيادة نائب المدير الرياضي،محمد شوقي ، وبحضور مهاب عثمان محامي الاهلي، ومحمود حسانين محامي عضو النادي جرت جلسة صلح ودية بين الطرفين وتم تسوية الخلاف بشكل رسمي.

وأكد كلاهما احترامه للآخر، وأن ما جرى كان مجرد سوء تفاهم فقط خاصة أن الكل ينتمي لعائلة الأهلي.

وجاء ذلك عقب المشادة الكلامية بين عمرو السولية ومحمود سعيد عضو النادي، عقب إحدى تدريبات الفريق التي جرت بفرع مدينة نصر.

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