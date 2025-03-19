مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يقام اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس، عدد من المباريات القوية في بطولة كأس عاصمة مصر، والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد اليوم مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر، و برشلونة وإسبانيول في كأس كاتلونيا.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

الزمالك ضد الجونة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

المصري ضد زد - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات كأس كاتلونيا

إسبانيول ضد برشلونة - 9:30 مساء

مواعيد تصفيات كأس العالم أفريقيا

ليبيريا ضد تونس - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD 2

أفريقيا الوسطى ضد مدغشقر - 6:00 مساء - TOD

إسواتيني ضد الكاميرون - 6:00 مساء - TOD