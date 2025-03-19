مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
يقام اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس، عدد من المباريات القوية في بطولة كأس عاصمة مصر، والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويشهد اليوم مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر، و برشلونة وإسبانيول في كأس كاتلونيا.
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
الزمالك ضد الجونة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1
المصري ضد زد - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2
مواعيد مباريات كأس كاتلونيا
إسبانيول ضد برشلونة - 9:30 مساء
مواعيد تصفيات كأس العالم أفريقيا
ليبيريا ضد تونس - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD 2
أفريقيا الوسطى ضد مدغشقر - 6:00 مساء - TOD
إسواتيني ضد الكاميرون - 6:00 مساء - TOD
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