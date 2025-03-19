نتائج مباريات كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء 18 مارس

كتب - محمد القرش:

بدأت مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية بمسماها الجديد "كأس عاصمة مصر" أمس الثلاثاء.

وفاز نادي بتروجيت على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، ليحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الجونة الذي خاض لقاء واحد.

ومن جانبه، تعادل فريق البنك الأهلي مع منافسه غزل المحلة بهدف لمثله، ليحتل البنك صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويا مع الغزل.

وتستمر مواجهات الجولة الثاني اليوم الأربعاء، بمباريات المصري ضد زد، والزمالك ضد الجونة.

اقرأ أيضًا:

بيان جديد من اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في كاس عاصمة مصر