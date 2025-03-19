ذكرى سيئة.. تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك مباراة الجونة، من دون اللاعبين المحترفين، الذين التحقوا بمعسكر منتخب مصر الأول، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون.

والتقى الزمالك والجونة في 19 مباراة من قبل بجميع المسابقات، فاز الزمالك في 12 مباراة وخسر مباراتين(في الدوري المصري)، وتعادلا في 5 مواجهات.

ويتصدر زيزو قائمة هدافي مباريات الزمالك والجونة، برصيد 4 أهداف، يليه الجزيري وشيكابالا برصيد 3 أهداف.

وتحمل مباريات الزمالك والجونة ذكرى سيئة، إذ أنها تسببت في خسارة الأبيض للقب الدوري المصري موسم 2018-2019، فكان الزمالك قريبا من حصد اللقب بشرط في الفوز في المباريات المتقبلة، إلا أن تعادله مع الجونة 2-2، كان بداية ضياع اللقب.

وقال خالد جلال مدرب الزمالك آنذاك في تصريحات تلفزيونية سابقة: "كانت مباراة الجونة هي الفيصل، الكل أجمع على أن استبدال عمر السعيد كان خاطئا، لكن المدرب الحالي ميتشو -الذي أتوقع نجاحه- قام بها في مباراتين ونجحت معه".

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