بيان جديد من اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

حظرت اللجنة الأولمبية برئاسة، ياسر إدريس، أعضاءها ولجانها من تداول أخبار تخص شكوى مباراة القمة، عبر بيان رسمي.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس عدم السماح لأي من لجانها المتخصصة وأعضائها تداول أيه أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادى الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب الإتباع.

وكان قد أعلنت رابطة الأندية فوز نادي الزمالك 3-0 في المباراة التي قرر الأهلي عدم خوضها بسبب عدم تلبية مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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