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"5 ناشئين وثلاثي حبيس الدكة".. كيف يفكر بيسيرو في مواجهة الجونة؟

09:06 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، في بطولة كأس عاصمة مصر، كأس الرابطة سابقا.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد هذه المباراة، مختلفة بالنسبة للبرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يسعى خلالها بإشراك عددا كبيرا، من اللاعبين البعيدين عن المشاركة بشكل أساسي في الفترة الماضية.

ويسعى المدير الفني البرتغالي، من الاستفادة في البطولة البطولة، بإشراك أيضا عددا من اللاعبين الناشئين، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين الذين يتواجدون حاليا مع المنتخب الوطني لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

"5 ناشئين وثلاثي حبيس الدكة"

وتعد هذه المباراة فرصة أكبر لـ 8 لاعبين، منهم 5 ناشئين تم ضمهم للتدريبات أمس، وثلاث لاعبين لم يحصلوا على الفرصة منذ فترة طويلة.

وسوف تشهد بطولة كأس الرابطة، فرصة للثلاثي، مهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر، خاصة وأنهم لم يحصلوا على فرصة المشاركة منذ فترة كبيرة، باستثناء الأخير الذي شارك مؤخرا في عدد من الدقائق.

وفي المقابل، تأتي المباراة فرصة لخماسي الناشئين الذي تم تصعيدهم وهم: أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006، وعمر ياسر وحسام عاشور التقي ثنائي وسط فريق مواليد 2007، بجانب مؤمن وائل ومحمد عبد الفتاح حارسي مرمى فريق مواليد 2007.

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