هل يحرج عبدالله السعيد زيزو؟.. الزمالك يعلن خلال ساعات

توصل نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع عبدالله السعيد، لاعب الفريق من أجل تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد عقد عبدالله السعيد، مع فريق الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق أخر، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد لموقع "مصراوي"، أن عبدالله السعيد أنهى الاتفاق مع نادي الزمالك على الأمور المادية، من أجل تجديد العقود، لمدة موسمين واحد إجباري والآخر اختياري بين الطرفين.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك سوف يعلن التجديد بشكل رسمي لعبدالله السعيد خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن اللاعب تنازل عن بعض المطالب المادية من أجل التجديد.

هل يحرج عبدالله السعيد زيزو؟

ويترقب الجميع داخل نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو، الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أجلت ملف "زيزو" ليكون الأخير بعد الاتفاق مع جميع اللاعبين المنتهية عقودهما، وبالفعل تم إعلان تجديد عقد عمر جابر، وسوف يتم حسم ملف تجديد محمود الونش والسعيد خلال الساعات المقبلة.

وينتظر البعض رد فعل زيزو، من تخفيض مطالبه المالية، مثلما فعل عبدالله السعيد، من أجل الاستمرار داخل النادي الأبيض، في ظل مطالب زيزو التي وقلت إلى 100 مليون جنيه في الموسم، وفقا للمصادر داخل نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولي نادي الزمالك، جلسة مع زيزو ووالده، عقب العودة من المنتخب، لحسم مصيره سواء بالتجديد أو الرحيل.