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الزمالك يفوز على الأهلي في ثاني مباريات نصف نهائي دوري الطائرة

11:01 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    كرة طائرة الأهلي (1)
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    كرة طائرة أهلي وزمالك
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    إحماءات الأهلي والزمالك كرة طائرة (1)
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    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة (3)
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    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة
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    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة (1)
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    الأهلي والزمالك للكرة الطائرة
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كتب - محمد القرش:

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء، في المباراة الثانية من سلسلة «Best Of 3» ضمن نصف نهائي بطولة الدوري.

ولُعبت المباراة على صالة حسن مصطفى في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الزمالك بنتيجة 25-22، وعاد الأهلي في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وحسم الفارس الأبيض الشوط الثالث المباراة بنتيجة 25-23.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 3-1 في أولى مباريات نصف نهائي الدوري.

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