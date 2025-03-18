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من دون المحترفين.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

10:27 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الجونة، مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يواجه الزمالك نظيره الجونة، في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك مباراة الجونة، من دون اللاعبين المحترفين، الذين التحقوا بمعسكر منتخب مصر الأول، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون.

ولم يلعب الزمالك الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، نظرا لوجود 5 فرق في مجموعته، والتي تضم كل من الجونة، بتروجت، مودرن سبورت وسموحة.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر، بمشاركة 18 فريقا مقسمين على 4 مجموعات، على أن تضم مجموعتان 5 فرق ومجموعتين 4 فرق، وبعدها تقام الأدوار الإقصائية.

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