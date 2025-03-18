كتبت-هند عواد:

علق أحمد الطيب معلق قنوات الكأس القطرية، على تصريح باسم مرسي لاعب الزمالك السابق، بشأن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش.

وقال باسم مرسي في تصريح عبر بودكاست "جول كاست": "عبد الحميد بسيوني معندوش فكرة، والله العظيم لا يجيد في التدريب، واللاعبون يضحكون عليه".

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "باسم مرسى والإعلامى المحترم عبدالرحمن مجدى 2 أنا بحبهم، لكن أتمنى من باسم مرسى أنه يعتذر و بسرعة للكابتن عبد الحميد بسيونى أطيب و أكثر المدربين أخلاق حميدة و كفاءة، بعيداً عن كونه كلاعب مهاجم عظيم للزمالك و الإسماعيلى ومنتخب مصر و صاحب أسرع هاتريك في تاريخ أمم أفريقيا و كونه هداف للدوري".

وأضاف: "غير كده بقى مدرب محترم مهنيّاً و أخلاقيّاً، وعمره ما غلط فى حد مهما تعرض لظلم وأخطاء تحكيمية عطلته، وفوزه ببطولة مع نادى الجيش المحترم، بعيد عن زمالك وأهلي لم يفعلها إلا القليل من مدربي مصر ، أنا زعلان من باسم مرسى جداً، أنتظر اعتذاره لكابتن عبدالحميد بسيونى ولأسرة المدربين المصريين عموماً، لأن باسم كان مهاجما كبيرا و هدافا ممتازا".

واختتم الطيب: "وله مكانة جيدة عندنا كلنا، تحفظي على المهذّب المذيع الخلوق عبدالرحمن مجدي أنه سمح بإذاعة ما قاله باسم مرسى و هو غضبان، خاصة وأن البرنامج مسجل ويمكن مسح ما يراه غير مناسب، عموماً هى سقطة فى حق باسم مرسى مهم تداركها بسرعة، أرجو من عبدالحميد بسيونى أنه ما يزعلش وأحنا كلنا بنعتذر له جداً ، لأن مكانته عندنا كلنا عظيمة و محترمة".

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