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أشرف صبحي يتحفظ على تصريح هاني أبو ريدة بشأن مونديال 2034

09:37 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة_Easy-Resize.com
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    الدكتور أشرف صبحي
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    أشرف صبحي
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    أشرف صبحي وزير الرياضة
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    هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي
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    هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد الدولي
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كتبت-هند عواد:

تحفظ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تصريح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034".

وقال أبو ريدة في تصريح سابق ، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "نطمح أن يمنحنا إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034".

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "طلب هاني أبو ريدة، لدي تحفظ على هذا حاليا بدوري السياسي حتى يتم النظر في الموقف، هو قال وكابتن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو اللجنة العليا، عندما يقول هذا أكيد لديه معتقد معين، نحن نتمنى، لكن لدنيا أشقائنا في السعودية ويجب أن يكون هناك كلام معهم".

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أشرف صبحي وهاني أبو ريدة أشرف صبحي هاني أبو ريدة تصريح هاني أبو ريدة
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