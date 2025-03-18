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"قابلت الجارحي في إفطار".. أشرف صبحي يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل القمة

08:47 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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كتبت-هند عواد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كواليس الساعات الأخيرة يوم لقاء القمة، الذي شهد انسحاب الأهلي، اعتراضا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية: "رابطة الأندية تدير واتحاد الكرة يشكل المنظومة بما فيها الحكام، والأزمة كانت في ثلاثة أيام، 6 و 9 و11 من الشهر الحالي، يوم 6 مارس أعلنت الرابطة امتداد لشكل الدوري وقالت إن القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11".

وأضاف: "يوم 9 أرسلت رابطة الأندية خطابا لاتحاد الكرة بطلب طاقم تحكيم أجنبي، وفي اللائحة يحق للاتحاد الموافقة أو الرفض، وظلت الأزمة حتى اليوم الأخير "ومحدش تواصل معايا"، دور الدولة المتابعة".

وأوضح: "الأمور كانت تزداد سوءًا، لهذا تواصل معي أحمد دياب وهاني أبو ريدة، وبعدها تواصلت مع وزارة الرياضة السعودية، وأخبروني أنهم سيرسلون طاقم تحكيم لكن ليس قبل منتصف الليل، العام الماضي الأهلي قال إنه يرفض تأجيل القمة وسيذهب إلى الملعب، وهذا حقه والرابطة طبقت اللائحة".

واختتم صبحي: "هذا العام الزمالك قال 9:30 سأكون موجودا في الملعب وهذا حقي وانتهى الموضوع، كل واحد مسؤول عن قراره وفيه تعاقدات، وخالد مرتجي نائب رئيس الأهلي تواصل معي هاتفيا وقلت له: "تواصلوا مع الزمالك واتكلموا"، والتقيت محمد الجارحي في إفطار هذا اليوم، وقلت إنني سأساعد بقدر الإمكان"

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أزمة مباراة القمة الأهلي والزمالك
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