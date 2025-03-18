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"لا داعي للسفر".. أشرف صبحي يتحدث عن مرض نهلة رمضان وإبراهيم شيكا

08:07 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    إبراهيم شيكا
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    ابراهيم شيكا
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    ابراهيم شيكا
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    إبراهيم شيكا
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    إبراهيم شيكا
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    ابراهيم شيكا
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كتبت-هند عواد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مستجدات الحالة الصحية للرباعي، الرباعة المصرية نهلة رمضان، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، صابر عيد نجم منتخب مصر وغزل المحلة السابق وبطل كمال الأجسام أشرف فولة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "نحن نتابع جميع الحالات، نهلة تعاني من مرض في الدم منذ فترة طويلة، وتوجد متابعة على أعلى مستوى لها وأخبرونا أنه لا داعي للسفر للخارج، وحاليا نتابع بين المستشفى العسكري والدكتور محمد شعبان من الوزارة، ونحن هنا ومعها".

وأضاف: "أشرف فولا يحتاج لزرع واستئصال الكليتين وحضر المتبرع، لكن الأطباء أخبرونا أنهم "خائفين عليه"، والتوقيت ليس مناسبا".

واختتم أشرف صبحي: "كابتن صابر تابعنا معه وتم نقله إلى معهد ناصر وزرته أمس، وإبراهيم شيكا أيضا زرته في المستشفى، وطلبت من مجلس الوزراء المساهمة في علاجه".

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إبراهيم شيكا ونهلة رمضان إبراهيم شيكا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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