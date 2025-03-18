أشرف صبحي يكشف موعد رد اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موعد رد اللجنة الأولمبية بشأن شكوى النادي الأهلي، للفصل في أزمة مباراة القمة ومعاقبة النادي بخصم 3 نقاط واعتباره خاسرا لقاء القمة 3-0.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "لا نرى إلا مصلحة الوطن، الشكل الصحيح أي نادي من الأندية وافق على العمل تحت هذه المظلة، الرابطة جاءت بموافقة هذه الأندية، عندما يتم إصدار قرار نرى أبعاده وعندما يكون هناك اعتراضا يجب أن تعقد الجمعية العمومية".

وأضاف: "اللجنة الأولمبية بالانتخاب، وتوجد لجنة قانونية في اللجنة الأولمبية تفحص المشكلة والشكوى، لديهم مستشار قانوني يتناول الموضوع بمنتهى الحيادية".

واختتم صبحي: "وتم الرد على الأهلي في نفس التوقيت كما أرسلت اللجنة لجميع المسؤولين جوابات، وقبل الجولة الثانية سيكون الرد موجودا بشأن مباراة الأزمة".

وتبدأ الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز، يوم 10 أبريل المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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