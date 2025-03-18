أشرف صبحي: "الأهلي لازم يتحمل قراره بالانسحاب من القمة"

كتبت-هند عواد:

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وانسحاب الأحمر من اللقاء اعتراضا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "المشكلة الأخيرة الخاصة بالقمة، يوجد بها 3 مؤسسات، رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري، الاتحاد المصري ودوره تنظيم الدوري لأنه صاحب الحق في إدارة الكرة وتطويرها وحصل على هذا الحق من الاتحاد الدولي، بالتالي هو لديه لجنة الحكام والمسابقات، أما إدارة الدوري على مستوى الاقتصادي واللوائح عند الرابطة".

وأضاف: "حدثت مشكلة، والنادي الأهلي هذا العام اعترض على هذه المشكلة، العام الماضي الزمالك اعترض على المؤجلات وقال لن ألعب إلا عندما تنتهي المؤجلات وحصل عدم توافق مع الرابطة".

واختتم صبحي: "الزمالك تحمل قراره انسحب من المباراة والرابطة طبقت عليه لائحة الانسحاب، هذا العام الأهلي قال هنسحب، بالتالي الأهلي لازم يتحمل قراره، الوزارة ملهاش دعوة فيه لوائح".

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