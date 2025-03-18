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"صحة موقف الاتحاد".. تفاصيل خطاب الزمالك إلى اللجنة الأولمبية (مستند)

05:40 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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كتب-مصراوي:

حصل مصراوي على صورة من الخطاب الرسمي الذي أرسله نادي الزمالك إلى اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس، بشأن أزمة مباراة القمة.

وأعلن الزمالك، التقدم بخطاب رسمي لـ اللجنة الأولمبية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة، مؤكدا أنه طرفا أصيلا في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة.

وجاء محتوى الخطاب كالآتي: "في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة وتتضمن: أولاً الوقائع، ثانيا نادي الزمالك صاحب الصفة والمصلحة الأصيلة والمباشرة في التدخل في الشكوى".

خطاب الزمالك المرسل إلى اللجنة الأولمبية

وأضاف: "ثالثا: طلب التدخل من الناحية القانونية والموضوعية: 1-خلو لائحة إدارة المسابقات ولائحة الاتحاد المصري من عقد أي اختصاص للجنة الأولمبية المصرية للفصل في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالعقوبات الصادرة من لجنة المسابقات (رابطة الأندية)".

واختتم الخطاب: "2-عدم ولاية أو اختصاص اللجنة الأولمبية بنظر شكوى النادي الأهلي 3- عدم قانونية اللجوء للجنة فض المنازعات المشكلة باللجنة الأولمبية بموجب المادة 54/3 فإن شروط انطباقها غير متوافر بهذا النزاع 4- صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من الاتحاد المصري بشأن طلب رابطة الأندية باستقدام حكام أجانب 5- منع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من تدخل أي طرف خارجي في القرارات التنظيمية والفنية لإدارة اللعبة وضرورة الانصياع للوائح المنظمة للبطولات المحلية ولوائح الاتحادات الوطنية".

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الزمالك اللجنة الأولمبية خطاب الزمالك أزمة القمة
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