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بيان عاجل للزمالك.. اعتراض على الرابطة وخطاب إلى اللجنة الأولمبية

03:57 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الثلاثاء بخطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك في بيانه، أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي .

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، ضد كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن مخالفة اللوائح فيما يتعلق بمباراة القمة.

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