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قبل مباراة إثيوبيا.. أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

03:51 م الثلاثاء 18 مارس 2025

حسام حسن

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة في مواجهى مرتقبة ضد إثيوبيا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقدم العميد نتائج طيبة خلال فترته الماضية في قيادة الفراعنة، ونعرض عبر "مصراوي"، أرقام حسام حسن كالتالي:

ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

منذ توليه المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، تمكن "العميد" من تحقيق أرقام مميزة مع الفراعنة، حيث قاد المنتخب في 10 مباريات، بواقع 8 مواجهات رسمية ووديتين، محققًا الفوز في 9 منها، بينما جاءت الهزيمة الوحيدة في لقاء ودي أمام كرواتيا.

كما نجح حسام حسن في قيادة مصر للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد تصدره مجموعته التي ضمت منتخبات بوتسوانا، موريتانيا، والرأس الأخضر، برصيد 14 نقطة، دون تلقي أي خسارة.

ويطمح المدير الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق انتصار جديد عندما يواجه إثيوبيا، يوم الجمعة 21 مارس، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

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حسام حسن منتخب مصر إثيوبيا كأس العالم 2026
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