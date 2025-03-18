"الخطاب وصل للزمالك عندما وقعت العقود".. بيسيرو يكشف سر سفره للبرتغال

كتب- محمد خيري:

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، تفاصيل سفره للمشاركة في محاضرة تتبع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقال بيسيرو، في مؤتمرا صحفيا بنادي الزمالك قبل مواجهة الجونة في كأس الرابطة: "تلقيت دعوة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لحضور مؤتمر بجانب دعوة مساعدي نونو فيريرا في حضور 1700 مدرب".

أكمل: "عندما وقعت مع الزمالك أرسل الاتحاد البرتغالي خطاباً للحصول على إذن الزمالك بحضوري للمؤتمر وأشكر إدارة الزمالك على موافقتهم على سفري أنا ونونو فيريرا لحضور المؤتمر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم دعوتنا فيها لإلقاء المحاضرات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.