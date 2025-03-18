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سنحارب على كأس الرابطة.. بيسيرو يطلب تصريحات قوية قبل مواجهة الجونة

03:19 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، للحديث عن استعدادات الأبيض لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وقال بيسيرو :" بطولة كأس الرابطة من البطولات التي نحارب لتحقيقها، وأي مدير فني يعمل في الزمالك عليه أن يحارب على كل البطولات، وهذا هو هدفنا، ويجب أن نخوض مباراة جيدة بأقصى درجة إصرار والتزام".

وتابع:" سيشارك لاعبون جدد في المباراة المقبلة، ومنهم من قد يشارك لأول مرة، ولكن يجب أن نلعب بنفس الروح، ومن الطبيعي ألا يتقن اللاعبون الذين سيشاركون لأول مرة طريقة اللعب، وعليهم التركيز بشدة في المباراة كي يستطيعون تنفيذ ما تم التدريب عليه".

وأضاف المدير الفني :" خضنا تدريبات كثيرة وكافية لتدريب اللاعبين على المطلوب منهم في المباريات، وأطالب اللاعبين بوضع تركيزهم في المباراة كي يؤدون بصورة جيدة، لأنه ليس من السهل أن يشارك لاعب جديد ، وعلى كل لاعب أن يفكر في المطلوب منه في الملعب وأن يكون هناك وحدة وربط بين اللاعبين، وهذه فرصة للاعبين الذين لم يشاركون، وعلى كل لاعب أن يستغل الفرصة".

وقال بيسيرو :" هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تغيب عن اللقاء، ولكني أثق في المجموعة الموجودة، وسيحدث تعديلات على التشكيل بالطبع بسبب الغيابات، ولكن لا توجد أعذار ويحب أن نلعب للفوز".

وتابع :" هناك صعوبة في حصول اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخراً للفريق الأول للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، واللاعبون الصغار تم تصعيدهم لإثبات ذاتهم، وهم لاعبون على مستوى جيد، والجهاز الفني يقوم بتقييمهم كما أنهم يحتاجون للتأقلم مع أجواء اللعب مع الفريق الأول، لأن التدريبات مختلفة ولديهم وقت لإظهار قدراتهم الفنية مع الفريق".

وأضاف بيسيرو :" مباراة الجونة غداً فرصة للاعبين الذين لا يشاركون باستمرار مع الفريق في الفترة الأخيرة لإظهار إمكانياتهم، لأنه من الصعب خوض الفريق لعدد كبير من المباريات بمجموعة واحدة من اللاعبين، وبالإصرار والالتزام كل لاعب يعلم دوره في الملعب، ونحتاج للدفاع عن الزمالك بالقلب، وأن يكون لدينا طموح دائماً".

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