حقيقة تراجع الهلال السعودي عن ضم محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

بات مصير محمد صلاح محل جدل واسع في الوسط الرياضي العالمي بالفترة الأخيرة، وسط تكهنات حول وجهته القادمة بعد سنوات من التألق مع ليفربول.

ومع اقتراب عقده من نهايته، يزداد الغموض حول ما إذا كان سيستمر مع "الريدز" أم سيخوض تجربة جديدة، سواء في الدوري السعودي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضمه، أو ربما في نادٍ أوروبي آخر.

وفي هذا السياق، أكد موقع "Fichajes" أن نادي الهلال السعودي مازال مهتما بضم نجم ليفربول محمد صلاح ويرغب في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوفه بكأس العالم للأندية.

وأوضح الموقت ان الهلال ليس النادي السعودي الوحيد المهتم بالتعاقد مع صلاح، بل ان نادي النصر أيضًا يسعي لضمه لمزاملة النحم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

جدير بالذكر ان محمد صلاح يعيش أسبوعا محبطا بعد فشله في الاستمرار ببطولة دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل يونايتد.