مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس عاصمة مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

غزل المحلة

كأس عاصمة مصر

سموحة

- -
21:30

بتروجيت

جميع المباريات

إعلان

"الإفطار في المطار".. موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

02:57 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تدريبات منتخب مصر (3)
  • عرض 5 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)
  • عرض 5 صورة
    تدريبات منتخب مصر (1)
  • عرض 5 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

حدد منتخب مصر موعد السفر إلى المغرب، استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره إثيوبيا يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

وتقرر أن يجري منتخب مصر حصة تدريبية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3.30 عصرا على استاد القاهرة.

وفي المقابل تنطلق رحلة منتخب مصر إلى المغرب في تمام الساعة 8.15 مساء اليوم، على أن يتنازل اللاعبين وجبة الإفطار في المطار.

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، بملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب، لعدم امتلاك إثيوبيا ملاعب تستوفي اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بعد لعب أول 4 جولات، بفارق 4 نقاط أمام غينيا بيساو، أقرب ملاحقيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مران منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم 2026 سفر منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حقيقة تراجع الهلال السعودي عن ضم محمد صلاح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب