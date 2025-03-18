"الإفطار في المطار".. موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

كتب- محمد خيري:

حدد منتخب مصر موعد السفر إلى المغرب، استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره إثيوبيا يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

وتقرر أن يجري منتخب مصر حصة تدريبية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3.30 عصرا على استاد القاهرة.

وفي المقابل تنطلق رحلة منتخب مصر إلى المغرب في تمام الساعة 8.15 مساء اليوم، على أن يتنازل اللاعبين وجبة الإفطار في المطار.

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، بملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب، لعدم امتلاك إثيوبيا ملاعب تستوفي اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بعد لعب أول 4 جولات، بفارق 4 نقاط أمام غينيا بيساو، أقرب ملاحقيه.