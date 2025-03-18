انضمام الثلاثي المحترف لمعسكر منتخب مصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتظم الثلاثي المحترف بصفوف المنتخب الوطني محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مانشستر سيتي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) للمعسكر المقام في القاهرة؛ استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل 21 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل أن يستضيف نظيره سيراليون يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراتين برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني و 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

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