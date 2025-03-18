مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس عاصمة مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

غزل المحلة

كأس عاصمة مصر

سموحة

- -
21:30

بتروجيت

جميع المباريات

إعلان

انضمام الثلاثي المحترف لمعسكر منتخب مصر

02:57 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد بقميص منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد وتريزيجيه في معسكر منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح مع منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتظم الثلاثي المحترف بصفوف المنتخب الوطني محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مانشستر سيتي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) للمعسكر المقام في القاهرة؛ استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل 21 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل أن يستضيف نظيره سيراليون يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراتين برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني و 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"احتويه أحسن من هذا الموقف".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ حسام حسن

"الأهلي قدم مستندا جديدا".. تحرك مفاجئ من اللجنة الأولمبية تجاه اتحاد الكرة والرابطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش مصطفى محمد التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الإفطار في المطار".. موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب