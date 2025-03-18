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الزمالك يراقب صفقة صيفية مغربية جديدة

02:18 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    جمال حركاس
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    جمال حركاس
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    جمال حركاس
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    جمال حركاس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة النادي الأهلي في ضم لاعب مغربي جديد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نجاح صفقة محمود بنتايج.

وأشار موقع "Le360 Sport" خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، إلى أن الزمالك يرغب في ضم قائد الوداد جمال حركاس؛ إذ يتابعه منذ بداية الموسم الحالي.

وينشط جمال حركاس صاحب الـ 29 عاماً في مركز الظهير الأيسر والأيمن وخط الوسط الدفاعي.

وينشط جمال حركاس صاحب الـ 29 عاماً في مركز الظهير الأيسر والأيمن وخط الوسط الدفاعي.

وشارك اللاعب مع الوداد بالموسم الحالي بـ 24 مباراة سجل هدفين وصنع هدفًا خلال 2080 دقيقة لعب.

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جمال حركاس الزمالك الوداد المغربي
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