كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي البرازيلي المتخصص في ملف الانتقالات، أندريه ريزيك، عن سبب فشل صفقة رحيل النجم البرازيلي نيمار لصفوف فلامنجو خلال الانتقالات الشتوية الماضية ورحيله لصفوف نادي سانتوس في النهاية.

وأوضح ريزيك، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن المدير الفني الحالي لفريق الهلال جيسوس الذي استبعد نيمار من قائمته بداع عدم قدرته على اللعب في النسق العالي للفريق هو من تسبب في فشل انضمامه لصفوف فلامنجو الفريق الذي سبق ودربه جيسوس.

وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن المدير الفني لفريق فلامنجو المدير الرياضي تحدثا معه للاستفسار عن تجربته مع نيمار في الهلال ولكنه نصحهما بالبحيث عن لاعب آخر غير نيمار بسبب كثرة إصاباته وعدم قدرته على المشاركة لمدة 90 دقيقة لينسحب مسؤولو النادي من الصفقة.

وكان نيمار قد انضم لصفوف الهلال في الانتقالات الصيفية لموسم 23/24 ولكنه لم يظهر بالصورة المنتظرة لغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة؛ إذ لم يشارك بقميص النادي السعودي سوى 7 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع 3 ثم رحل لصفوف سانتوس بالانتقالات الشتوية الماضية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من ليونيل ميسي بعد استبعاده من قائمة الأرجنتين

"احتويه أحسن من هذا الموقف".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ حسام حسن