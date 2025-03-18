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"3 مسؤولون تحدثوا معي".. عمر جابر يكشف كواليس تجديد تعاقده مع الزمالك

01:54 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    عمر جابر من الإعلان عن قميص الزمالك
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    عمر جابر لاعب الزمالك
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    عمر جابر مع الجماهير من مباراة السوبر الأفريقي
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    تحية عمر جابر للجماهير
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    عمر جابر من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر وحسام عبد المجيد من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر لاعب نادي الزمالك_Easy-Resize.com
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عمر جابر، سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى نهاية موسم 2026-2027.

وأشار جابر في تصريحات مصورة لحسابات ناديه عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الإثنين إلى أن مفاوضات تجديد تعاقده كانت سهلة؛ إذ تحدث معه كل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضوي لجنة التخطيط أحمد حسام "ميدو" و حازم إمام ولم تستغرق وقتًا طويلاً.

وأوضح لاعب الزمالك أن شعوره كان مختلفًا بعد تجديد تعاقده مع الزمالك الذي صنع اسمه ونجوميته، مضيفًا:"سعيد وفخور بتجديد التعاقد كوني ابن من ابناء الزمالك وأتمنى أن تكون الخطوة خير لي وأفضل شعور يمكن أن تشعر به عندما تهتف الجماهير باسمك وعندما تحظى بالدعم وأشكرهم كثيرًا".

وأتم جابر صاحب الـ 33 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر المسؤولية ويسعد الجماهير، مشددًا على أن الزمالك يسعى للتتويج بأي بطولة يشارك بها:"سنقاتل لحصد البطولات لإسعاد الجماهير".

وشارك الظهير الأيمن خلال الموسم الجاري بـ 27 مباراة صنع خلالها 5 أهداف.

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عمر جابر الزمالك
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