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أحمد عيد عبدالملك: ما يحدث مع زيزو في الزمالك غير طبيعي

01:53 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    أحمد السيد زيزو من مباراة الزمالك وفاركو
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    زيزو في مران الزمالك
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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كتب- محمد خيري:

انتقد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، والانتقال إليه بنهاية الموسم.

وقال "عبدالملك"، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "زيزو، من أفضل لاعبي الدوري المصري وإفريقيا، ومن الطبيعي أن يتلقى عروض، ولكن من غير الطبيعي أن تتركه الإدارة حتى الأن بدون تجديد عقده".

وتابع: "الإدارة جددت عقود بنتايك وعمر جابر، وتركت زيزو، والزمالك يعاني من أزمة في مركز الجناح، ويبحث عن لاعب، وفي حالة رحيل زيزو، سيكون البحث عن لاعبين".

وعن أزمة القمة قال: " إدارة الزمالك، تصرفت بذكاء في أزمة مباراة القمة".

وشدد:" كأس عاصمة مصر، فرصة جيدة للأندية، خاصة وأنها فرصة للمشاركة في السوبر المصري".

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