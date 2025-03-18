تحرك جديد من اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

كتب ـ رمضان حسن:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن اللجنة المتخصصة في البت بشكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأشارت اللجنة الأولمبية عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء إلى أن لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، تضم اللجنة في تشكيلها كلًا من محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، وهيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، وتضم اللجنة في تشكيلها كلًا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

وكانت الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالنسخة الجارية من مباراة الدوري قد شهدت عدم خوض الأهلي مباراته أمام الزمالك بسبب إسنادها لطاقم تحكيم محلي، مهددًا بالانسحاب حال عدم إقامتها بحكام أجانب.

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