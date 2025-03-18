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"احتويه أحسن من هذا الموقف".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ حسام حسن

12:49 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    حسام حسن
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن يعترض على الحكم
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ بعدم ضم إمام عاشور لاعب الأحمر لقائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراتين مع إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، يومي 21 و25 مارس الجاري.

أضاف ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أتحفظ على قرار حسام حسن بعدم ضم إمام عاشور لمعسكر منتخب مصر".

تابع: "حسام حسن أخطأ بعدم ضم إمام عاشور لمعسكر المنتخب وكان من المفترض أن يعقد جلسه معه لتقريب وجهات النظر ويحتوي اللاعب ولا يأخذ موقف منه".

وأكمل: "عمر جابر يسير بخطى ثابتة مع الزمالك في الفترة الأخيرة ويتطور بشكل مستمر وممكن يبقي رجل المرحلة الحالية للمنتخب وليس شرطاً أن يشارك في كأس العالم".

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اتحاد الكرة منتخب مصر الأهلي الزمالك حسام حسن إمام عاشور
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