موعد وصول بيسيرو لقيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة

كتب- محمد خيري:

يصل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، لقيادة تدريبات الفريق الأبيض، عقب تواجده في بلاده خلال الساعات الماضية.

وتواجد بيسيرو في البرتغالي، منذ أول أمس، الأحد من أجل منحه محاضرة للمدربين الصاعدين، لمنحهم الرخصة التدريبية "برو"، كونه محاضرا بتكليف من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وسوف يتواجد بيسيرو في معسكر نادي الزمالك، الذي سيقام اليوم، بعد المران الختامي، استعدادا لمواجهة الجونة غدا الأربعاء، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر "الرابطة".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.