"صعوبة في ملف الأجانب".. الأهلي يُبلغ وكيل ديانج بقرار نهائي

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الأهلي أبلغ وكيل المالي أليو ديانج بعودة اللاعب إلي صفوف الفريق نهاية الموسم.

وانتقل أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، لنهاية الموسم، دون وضع بند للشراء النهائي.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "الأسبوع الماضي كشفنا عن تواصل وكيل ديانج مع الأهلي لمعرفة موقف اللاعب بنهاية الموسم".

وأكمل:"الأهلي رد على وكيل اللاعب بالتأكيد على عودته للفريق بنهاية الموسم بشكل طبيعي استعدادًا لكأس العالم للأندية، وهو قرار نهائي".

واختتم:"هناك صعوبة في ملف الأجانب في الأهلي بسبب عدد المتواجدين والمعارين ولكن مسؤولي الأهلي أكدوا لوكيل اللاعب على أهميته ووجوده ضمن اهتمامات النادي".