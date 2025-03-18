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"صعوبة في ملف الأجانب".. الأهلي يُبلغ وكيل ديانج بقرار نهائي

11:44 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
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    احتفال أليو ديانج بهدفه اليوم
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    أليو ديانج لاعب الخلود السعودي
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    أليو ديانج لاعب الأهلي السابق
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    أليو ديانج 1
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج لاعب الخلود السعودي
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج ضد لاعب بيراميدز
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    أليو ديانج لاعب فريق الأهلي
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    أليو ديانج من مران الأهلي
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    أليو ديانج من مران الأهلي
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    أليو ديانج لاعب الأهلي
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج لاعب منتخب مالي
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    أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي
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    أليو ديانج ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الأهلي أبلغ وكيل المالي أليو ديانج بعودة اللاعب إلي صفوف الفريق نهاية الموسم.

وانتقل أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، لنهاية الموسم، دون وضع بند للشراء النهائي.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "الأسبوع الماضي كشفنا عن تواصل وكيل ديانج مع الأهلي لمعرفة موقف اللاعب بنهاية الموسم".

وأكمل:"الأهلي رد على وكيل اللاعب بالتأكيد على عودته للفريق بنهاية الموسم بشكل طبيعي استعدادًا لكأس العالم للأندية، وهو قرار نهائي".

واختتم:"هناك صعوبة في ملف الأجانب في الأهلي بسبب عدد المتواجدين والمعارين ولكن مسؤولي الأهلي أكدوا لوكيل اللاعب على أهميته ووجوده ضمن اهتمامات النادي".

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أليو ديانج الأهلي أخبار الأهلي الغندور خالد الغندوي
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