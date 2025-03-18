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3 أهداف للزمالك من مواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر

11:44 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويقع الزمالك بالمجموعة الأولى التي تضم أندية: الجونة، بتروجت، مودرن فيوتشر وسموحة لذا لم يخض الزمالك مباراة الجولة الأولى.

وسيكون أمام الزمالك ومديره الفني جوزيه بيسيرو عدة تحديات نستعرض 3 منها:

1) بداية قوية

المباراة تعد الأولى للزمالك بالنسخة الجديدة من كأس الرابطة بمسماها الحديث "كأس عاصمة مصر" وسيكون من أهم أهداف الزمالك توصيل رسالة قوية لخصومه من الجولة الأولى.

2)استمرار سلسلة الانتصارات مع بيسيرو

يرغب الزمالك مع مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو في مواصلة الانتصارات فبعد تعادل بـأول 3 مباريات فاز الفريق بالأربع مباريات التالية متضمنه الفوز الاعتباري على الأهلي بالدوري بنتيجة 3ـ0.

3) الصدارة

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن بتروجت وكذلك عن الجونة المتصدر لذا فالفوز يجعله يزاحم على الصدارة.

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الزمالك ضد الجونة كأس عاصمة مصر الزمالك
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