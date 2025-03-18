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"الأهلي قدم مستندا جديدا".. تحرك مفاجئ من اللجنة الأولمبية تجاه اتحاد الكرة والرابطة

11:00 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    جماهير الزمالك (2)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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كتب- محمد خيري:

أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن النادي الأهلي، قدم مستندات جديدة، في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وقال إدريس، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هناك تجانس بين أعضاء اللجنة الأولمبية، والمجلس التجديد تغير منه 10 أفراد، وهناك طموحات وهدفنا تحقيق نجاحات، وسنستعين بجميع الخبرات في اللجنة والباب مفتوح أمام الجميع".

وتابع:" الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، وسيكون لها قرار، ومن حقها البت في شكوى الأهلي".

وشدد:" لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح، والأهلي تقدم بشكواه على مرتين، أول أمس، وتم تقديم أمس، متابعة للشكوى، بمستندات جديدة، وطلبنا رد من اتحاد الكرة".

وأضاف: "سنتبع إجراءاتنا بشكل جيد، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في الكأس، ولن يخرج القرار إلا بعد دراسته بنسبة 100%".

وأكمل:" الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للكاس، ونحن لنا دور، وسيكون هناك قرار خلال الفترة القادمة".

وأردف:" اتحاد الكرة من حقه أن يقول أن الأمر شأن داخلي، ولكن الإجراءات من ناحيتنا مظبوطة، والقرار سيكون سريع قبل استئناف مباريات الدوري".

واختتم تصريحاته: "تحركنا بالفعل ومنحنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوع للرد على شكوى الأهلي، ولكن تكون هناك لجنة استماع، والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة للفصل غير صحيح".

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