"إنذار بشطب ثنائي الأهلي والزمالك وعقوبة تاريخية".. قرارات نارية بشأن قمة الطائرة

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات قوية على ناديي الأهلي والزمالك بسبب الخروج عن النص في مباريات الفريقين مؤخرا، ببطولة السوبر التي أقيمت على صالة حسن مصطفى أول أمس الأحد.

ونشر اتحاد الطائرة بيانا رسميا جاء فيه: "يسعى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة دائما لعودة الجماهير عصب الحياة الرياضية وروح المباريات، إلا أن مباريات السوبر المصرى (رجال وسيدات) وقبل نهائي الدوري الممتاز (رجال) بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر شهدت أحداثا ومشاحنات على مستوى اللاعبين والجماهير أسفرت عن تلفيات كبيرة بالصالة التي احتضنت المباريات".

وأوضح: "وفقا للائحة التنظيمية لمسابقات الاتحاد لموسم 2024-2025 وبعد الاطلاع على تقارير حكام المباريات ورئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد (الحكم العام ورئيس اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين المراقب العام للمباراة).

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بجلسته العادية رقم (1) بتاريخ 15-3-2025 وجلسته الطارئة رقم (7) بتاريخ 17-3-2025 اعتماد قرارات اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد وهي:

1- إقامة مباريات الدورى الممتاز رجال والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 18-3-2025 والأربعاء الموافق 19-3-2025 على مجمع صالات حسن مصطفى بدون حضور جماهيري.

2- معاقبة لاعب نادى الزمالك رقم 22 - محمد مصطفى كامل عيسى (لعبة) بغرامة مالية قدرها 250.000 جنية (مائتان وخمسون ألف جنيه) عما بدر منه تجاه جماهير النادي الأهلي خلال لقاء الأحد الموافق 16-3-2025 في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العام (مع إنذاره بالشطب في حالة تكرار ذلك مستقبلا).

3- معاقبة لاعب النادى الاهلى رقم 1 - مصطفى جابر عبد السلام بغرامة مالية قدرها 100.000 (مائة ألف جنيه) عما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري يوم الأحد الموافق 9-3-2025 (مع إنذاره بالشطب في حالة تكرار ذلك مستقبلا).

4- توقيع غرامة مالية على جماهير النادى الأهلى قدرها 100.000 (مائة ألف جنيه) عما بدر منها خلال المباريات.

5- توقيع غرامة مالية على جماهير نادى الزمالك قدرها 100.000 (مائة ألف جنيه) عما بدر منها خلال المباريات.

6- مخاطبة نادي الزمالك بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير نادي الزمالك خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات حسن مصطفى بمبلغ 223.500 (مائتان وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة جنيه).

7- مخاطبة النادي الأهلي بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير النادى الأهلى خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات حسن مصطفى بمبلغ 145.000 (مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه).

8- إحالة شكوى النادي الأهلي وشكوى نادى الزمالك إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.