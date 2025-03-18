ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال شحاتة.. ومساندة صلاح .. والحضري في الملاعب

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر محمد شحاتة، نجم فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة لاحتفاله مع زميله التونسي سيف الجزيري بهدفه في المباراة الماضية بمرمى سموحة.

وحرص عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، على نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، وهو في الملاعب يشارك في إحدى الدورات الرمضانية.

ومن جانبه نشر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، صورة عبر حسابه الشخصي، لزميله محمد صلاح يسانده بعد خسارة لقب الكأس من فريق نيوكاسيل.

وشارك النجم العالمي رافينيا لاعب فريق برشلونة متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يحتفل بالفوز على اتلتيكو مدريد مع زملائه.

كما نشر إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، على نشر صورة، عبر حسابه الشخصي، وفي مران المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر عمرو السولية، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي، وهو يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم بمفرده.



25 صورة من تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة في نصف نهائي كأس مصر

أول تعليق لمروان عطية بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر