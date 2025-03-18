هل يعود علي معلول للمشاركة مع الأهلي بعد غياب أكثر من 300 يومًا؟

كتب ـ محمد خيري:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، الرابطة سابقا، بداية من مواجهة إنبي المقرر لها مساء الخميس المقبل في دور المجموعات.

وفقا لمصدر داخل النادي الأهلي، أن الفريق سيخوض البطولة ببعض من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، ومن بينهما يحيى عطية الله وعلي معلول وعمر الساعي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبدالفتاح وسمير محمد ومحمد مجدي أفشة بخلاف مجموعة من الناشئين.

وأوضح المصدر أن سامي قمصان المدرب العام هو من سيقود التدريبات ويقود الفريق في مباراة انبي لوجود مارسيل كولر المدير الفني في بلاده بأجازة تنتهي يوم الخميس المقبل.

عودة علي معلول بعد غياب طويل

وسوف تشهد المباراة عودة التونسي علي معلول للمشاركة مع النادي الأهلي بعد غياب طويل عن الملاعب تخطى 300 يوما منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وتعد آخر مشاركة للتونسي علي معلول يوم 18 مايو من العام الماضي 2024، أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد رادس، وتعرض خلها للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وخضع "معلول"، للجراحة واستمر في التأهيل لفترة كبيرة، خلاف رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قيده في القائمة، قبل تدخل مجلس الإدارة في فترة الانتقالات الماضية ووضعه ضمن سجلات الفريق.

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