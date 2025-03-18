الحزن والغضب يسيطران على لاعب الزمالك بسبب قرار حسام حسن

حالة من الحزن والغضب يسيطران على ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك، عقب عدم اختياره في قائمة منتخب مصر.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، قائمة منتخب مصر، لخوض مواجهتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان يأمل ناصر منسي، في التواجد بقائمة منتخب مصر، في ظل المستوى الكبير الذي قدمه في الفترة الماضية، وتواجده ضمن قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف خلف إمام عاشور المتصدر.

ووفقا لمصدر مقرب من ناصر منسي، أكد أن اللاعب يشعر بحالة كبير من الحزن، خاصة وأنه كان يتوقع تواجده ضمن حسابات حسام حسن، بعد المستوى الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن ناصر منسي يبذل قصارى جهده من أجل التواجد في قائمة منتخب مصر، وسوف يستمر في السعي لتحقيق هذا الهدف في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن ناصر منسي غاب عن الزمالك خلال آخر مباراتين، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسوف يكون جاهو في مواجهة الجونة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

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