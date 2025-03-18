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موقف الزمالك من تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية عن أزمة مباراة الأهلي

01:34 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم ليسوا طرفًا في الأزمة الدائرة بخصوص رابطة الأندية والنادي الأهلي بشأن مباراة القمة.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء ردّ على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس: "لسنا طرفا في المشكلة وإنما نطالب بالمساواة والعدل وتطبيق اللوائح والقوانين".

وأتم المصدر ذاته بقوله:"والنادي سيتوجه إلى الجهات الخارجية دولياً لأخذ أي حق يسلب منه ويخالف القرارات التي أعلنت عنها الرابطة مؤخرا بخصوص مباراة القمة".

وكان ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد قال في تصريحات تلفزيونية:"الأهلي واتحاد الكرة يعرفان جيدًا أن اللجنة الأولمبية لها دورًا ومن حقها البت في الشكوى وسيكون لها قرارًا والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بالأمر غير صحيح واتحاد الكرة من حقه أن يقول إن الأمر شأن داخلي، لكن الإجراءات من جانبنا مضبوطة".

وأتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته بقوله:"الأهلي يعرف التسلسل القانوني ويعرف أنه من حقه التقدم بالشكوى ثم اللجوء لمحكمة (كاس) منحنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعًا للرد على شكوى الأهلي".

وكان الأهلي قد امتنع عن خوض مباراة الزمالك بالجولة الأولى من منافسات مجموعة التتويج؛ اعتراضًا على إسناد المباراة لحكام مصريين.

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